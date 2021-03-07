社交軟體Clubhouse爆紅，有網友天天泡在裡頭聽不同的話題和故事，早在60年前的廣播歌仔戲，也有類似的景況，聽眾守著廣播聽戲，一個故事可連演一個月還演不完，有如現代版1001夜故事。今年歌仔戲國寶廖瓊枝帶領子弟兵團隊，將重現她的廣播歌仔戲代表作《望鄉之夜》，以劇場重現當年盛況。

廖瓊枝表示，當時廣播劇的演出方式是，說戲先生會先說5分鐘大綱，她還其他搭檔的演員，就必須靠自己的「腹內」（意指戲曲涵養），即興編創成3個多小時的戲，「我那時候演的是女主角韓麗美，還有觀眾聽得很入迷，寫信到電台，署名要給韓麗美，但根本沒有這個人。」

《望鄉之夜》的原名是《活埋韓麗美》，是愛情文藝大悲劇，劇情描述出身貧窮的韓麗美到茶行採茶維持家計，但遭到老闆非禮，遇到青梅竹馬祝宗賢解圍，祝宗賢允諾會娶她為妻。然而祝宗賢的婚姻卻已另外有人安排，他對韓麗美的愛戀，使得韓麗美深陷情敵從中作梗的危機。

廖瓊枝表示，她在未滿20歲時，就曾在龍宵鳳劇團演出內台戲版本，是60多年前的熱門戲碼，廖瓊枝表示，「有些戲班會以『望鄉之夜』為戲名，有些會寫『活埋韓麗美』，但在內台戲、廣播劇時，就都叫『望鄉之夜』了。」

過去廖瓊枝所創辦的薪傳歌仔戲劇團，過去曾在2000年於保安宮演出《望鄉之夜》，當時由廖瓊枝擔任主演，飾演韓麗美，這次由她的子弟兵，現任團長張孟逸傳承演出韓麗美。

張孟逸表示，舞台上還會呈現舊時歌仔戲的機關布景，「例如下雨、砲聲等，但是因現代劇場禁止明火，不會有火光出現，換景方式會結合科技手法，帶觀眾重返舊時內台戲的時光。」演出將於4月17日、18日在台灣戲曲中心大表演廳登場。

(中時 )