大慕影藝18日舉辦2021年內容發佈會，將啟動四部影視IP新作，預計6月開拍大慕第三號戲劇《人選之人—造浪者》，去年夯劇《做工的人》將推出電影版，《我們與惡的距離2》今年底開拍，大慕也將攜手韓國最大內容娛樂公司Kakao Page改編台版《梨泰院Class》，預計今年第四季開拍，2022年問世。

大慕執行長林昱伶表示，台版《梨泰院Class》是大慕首度投拍愛情劇，也是首次國際合作，透過此劇將台灣的美食、潮流、自由多元，及現代年輕人追夢、創業求生的信念拍出來，進而將在地化、台灣化文化內容反向輸出到全球。

Kakao Page台灣執行長Thomas表示，相信大慕可以賦予《梨泰院Class》有別於韓劇的台式靈魂，此劇為2020網友票選Netflix最佳Top 10韓劇第三名。Kakao Page平台將於今年上線，在大家追劇的同時，也能觀看原著網漫。

另個吸睛焦點是大慕第三號作品《人選之人—造浪者》，將是首部聚焦「文宣幕僚」的職人劇，劇作家簡莉穎及厭世姬擔任編劇，《與惡》金鐘最佳導演林君陽執導，將有多達近30名大小角色的職場群戲，會有黑色幽默和荒謬元素，預計明年上檔。 2019話題台劇之冠《我們與惡的距離》也將開拍續作，編劇呂蒔媛耗時一年多進行田野調查，製作人林昱伶強調會守護《與惡》這個IP，《與惡2》將是全新卡司與故事，現階段劇中角色設定包括立委、檢察官、國中老師、社工等。

夯劇《做工的人》則為HBO Asia 2020年度表現收視冠軍，大慕繼續攜手該劇導演鄭芬芬宣布拍攝電影版。鄭芬芬表示，電影版故事將是影集的前傳，主要演員全數回歸，並將挑戰難度更高、更艱難的大型工地。

(工商 )