MEMS(微機電)麥克風廠鈺太(6679)今(25)日舉辦法人說明會，去年因新冠肺炎衝擊，帶動全球NB市場大好，鈺太每股大賺7.57元，創下歷史新高，展望2021年，鈺太持續樂觀看待，面對全球晶圓、封測大缺貨，董事長邱景宏表示，鈺太因為產業屬性，在晶圓、封裝上的產能都是規畫一年，所以今年不會出現缺貨，鈺太也沒有計畫漲價，反而希望挾此趨勢搶占更多市占。

鈺太2020年全年營收18.98億元、年增加36.05%，營收增長主要來自筆電需求增加，帶動數位式麥克風出貨增加，稅後純益為3.09億元，年增加89.93%，累計全年每股獲利為7.57元，鈺太2020年毛利率為34.33%、年增加4個百分點，營益率為20.62%，年增加6.35個百分點。

鈺太2020年第四季營收為5.71億元，季增加10.44%，年增加48.3%，單季稅後純益9957萬元，季增加20.84%，年增加達到1.倍，單季每股獲利2.45元，單季毛利率為35.64%，季增加1.77個百分點，年增加4.44個百分點。

鈺太2020年數位麥克風營收占比72%，出貨1.366億顆，類比麥克風占比14%、出貨2660萬顆。

全球面臨晶圓產能緊張，邱景宏表示，鈺太因為產業屬性，在晶圓、封裝上的產能都是規畫一年，所以很幸運都已經提前規畫，所以今年不至於會出現缺貨問題，不僅如此，鈺太目前沒有漲價計畫，反而想利用這波浪潮，希望搶攻更多市占率。

另外，鈺太董事會也決議，每股擬配發現金股利5.07元，創上市新高，配息率67.08%。

(時報資訊)