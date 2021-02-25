2020年全球受到疫情影響，除了消費者的購物行為從線下轉往線上以外，更刺激許多實體賣家轉戰電商，帶動整體電商產業高速發展。ebay表示，踏入嶄新的2021，儘管未來依舊充滿不確定性，但疫情下激增的海外線上消費趨勢預計將讓跨境電商持續上揚。

展望2021年，eBay全球跨境電商業務執行總裁林奕彰表示，ebay將在2021年推出4大戰略部署，包含eBay管理支付、新流量廣告系統、eBay Fulfillment以及供應鏈整合解決方案等。

eBay管理支付部分，2021年eBay管理支付系統將會全面上線，所有eBay賣家將轉入新的管理支付系統。eBay管理支付服務將簡化平台的銷售和收款流程，使賣家可管理自身業務。同時，透過管理支付服務，eBay可為買家提供更靈活多樣的支付方式，包括信用卡、簽帳金融卡、禮品卡及PayPal。

此外，eBay平台2021年也將推出新的流量產品，新流量廣告系統會提供更全面的新功能，利用各式各樣的新功能幫助賣家控制流量，提高廣告流量的轉化率。

而在物流上，基於2020年的物流面臨如運輸能力下降、價格上漲、一倉難求等痛點，2021年eBay將在英國等更多國家推出eBay Fulfillment，向賣家提供端到端、一站式的倉配物流服務，提高配送速度和提供更可靠的服務，同時為賣家降低運送成本和操作複雜性。

最後，eBay也將根據賣家的需求在歐美主要網站推出供應鏈整合解決方案，透過支付系統、物流解決方案、流量廣告系統以及供應鏈解決方案，解決賣家在產品採購、智慧財產權、出口貨櫃運能、帳期、行銷推廣以及供應鏈管理等方面的痛點，以一站式的解決方案為賣家在跨境生態服務上節省更多成本。

(工商 )