農曆春節檔期過後，電商買氣仍然強勁，隨著3/8婦女節來臨，近期不少電商業者積極搶攻女性商機，推出相關活動與檔期搶攻「她經濟」商機，帶動美妝時尚、生活用品、婦幼母嬰、美型家電等相關品類買氣上揚。法人表示，3月為網購淡季，透過針對女性客群的造節以及促銷活動，為電商業者第一季業績做最後衝刺。

網路家庭（8044）旗下PChome24h購物就表示，近期站上整體家電類近兩月銷量成長近25％，消費者尤其偏好採購質感及外型兼具的美型家電。此外，近期美妝及香氛商品採購需求增加，也是受到女性消費者帶動所致。

網家表示，目前站上女性消費者逾6成，已超越男性，且主力客群趨於年輕化，逾60％的消費者年齡為25歲～44歲，這次針對女性用戶推出「WOWMAN DAY」，針對家電、美妝、生活用品、母嬰類商品推出回饋，刺激消費。

蝦皮購物則瞄準女性消費力打造「3.3女神節」，蝦皮指出，攜手飛利浦、Acer等各大品牌官方旗艦店送出折扣券，同時也將在3/3當天發放全站免運券。樂天市場則指出，從會員性別來看女性佔6成，將於3/5推出點數回饋、品牌折扣，搶攻女性商機。

創業家兄弟則表示，綜觀去年站上消費分析發現，超過70％的女性消費者熱購美顏保健及美體健身2大類別，旗下生活市集及松果購物今年將推出「3.8女王節」，從美妝保養、流行時尚、生活居家品類中推出女性專屬商品，並攜手銀行推刷卡優惠。

Yahoo奇摩則表示，「她經濟」崛起，女性消費力不斷提升，帶動精品、美妝、家電動能上揚，Yahoo奇摩購物中心Chloes、Celine品牌業績年增2倍。Yahoo奇摩也指出，女性消費者寵愛自己的體現從美妝、流行時尚、精品等延伸至居家選物，驅動美型家電需求大增，Yahoo奇摩購物中心上，機能與美型兼具的電子鍋、氣炸鍋、咖啡機成為消費者的必買小家電，讓美型家電躋身為另類居家擺飾與收藏品。

(工商 )