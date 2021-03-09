台達電(2308)公司今(9)日2月合併營業收入為203.44億元，月減19%，台達電董事長海英俊表示，第1季訂單情況還不錯，比以前第1季好一些，由於台達電與供應商有長期供應關係，且是供應商很重要的客戶，材料供應較競爭者穩定，目前原物料供應還好，也沒有看到什麼材料明確漲價。

受到2月農曆年長假影響，台達電2月合併營收為203.44億元，月減19%，年成長33.3%，累計1到2月合併營業收入為454.59億元，較去年同期成長31.4%。

IA、被動元件、5G、資料庫中心及電動車需求持續成長，台達電第1季營運展望樂觀，台達電董事長海英俊表示，第1季訂單情況還不錯，比以前第1季好一些，由於台達電與供應商有長期供應關係，且是供應商很重要的客戶，材料供應較競爭者穩定，目前原物料供應還好，也沒有看到什麼材料明確漲價。

展望今年，就各產品來看，海英俊表示，IA今年看起來還是不錯，且電動車趨勢很明確，無論是新車廠或是原有車廠都積極投入，今年還會有幾十個百分比的成長，5G在美國、歐洲及部分東南亞國家開始動起來，網通電源、資料庫中心及伺服器會成長，至於去年高成長的NB及PC在疫情之後可能不會像去年一樣成長。

為因應訂單需求，台達電在台灣、泰國、大陸及印度持續建廠擴產，包括：大陸吳江擴建電動車馬達鋼片沖壓廠，受疫情延宕半年的印度四個廠區預計今年第2季完工，去年台達電資本支出約178億元，預估今年資本支出將達200億元。

(時報資訊)