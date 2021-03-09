散熱模組零件廠—安力-KY(5223)因NB訂單穩定，且伺服器出貨開始放量，安力-KY預估，第1季合併營收可望較去年同期倍增，第2季營運亦可望維持高檔，上半年業績可望遠優於去年同期。

安力—KY今天舉行法說會，安力-KY為散熱元件廠，主要產品為NB散熱元件，終端客戶涵蓋美系筆電大廠、DELL、ASUS、HP、Acer、Lenovo、Microsoft等世界各大品牌電腦廠，約佔公司營收比重85%，公司近幾年也跨入遊戲機、伺服器、車用電子等產品，其中車用部分產品包括：車用鏡頭、車用散熱、車用馬達殼、車用中控板、車用五金件、車用電源管理系統等。

新冠肺炎疫情帶旺NB需求，且公司在遊戲機、車用、消費性電子、伺服器、5G通信設備等領域散熱關鍵零件佈局開始收割，讓安力-KY去年業績無畏全球新冠肺炎疫情強勁成長，2020年合併營收為20.75億元，年成長40.8%，營業毛利為7.07億元，年成長56.7%，營業淨利為4.08億元，年成長123.7%，稅後盈餘為2.83億元，年成長83.7%，每股盈餘為6.56元，2020年合併營收及獲利均創下歷年新高。

由於NB訂單穩定，且伺服器出貨開始放量，安力-KY表示，第1季合併營收可望較去年同期倍增，第2季雖是傳統淡季，營運亦可望維持高檔。

安力-KY表示，公司將持續深耕散熱領域，積極布局非筆電市場，並強化模具研發競爭力，提升良率，全年業績可望再創歷史新高。

(時報資訊)