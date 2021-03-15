東科-KY(5225)今天暫停交易，下午召開重大訊息記者說明會指出，為精進生產線，決議出售大陸兩座工廠，總價3.65億元人民幣，法人推估處分利益將超過一個資本額，預計明年第1季完成股權交割，屆時將採取售後租回方式投入生產。

東科-KY董事會通過，決議以100％轉投資之子公司東亞科技(香港)有限公司出售惠陽東亞電子製品及惠陽東威電子製品兩家工廠之100％股權給尚南飛貿易(深圳)，兩家工廠主要產品分別為單體及揚聲器、揚聲器系統及影音製品，買方主要著眼於不動產，股權出售不含機器設備、員工及訂單等。

東科-KY指出，2020年受疫情影響，產業消費遽減、利潤下跌，因此，公司認為大陸生產規模有瘦身的必要。過去一套訂單大陸及越南兩個工廠分別製造，造成稼動率偏低，為讓大陸廣東、越南二地生產基地均質化、互為分工備援，大陸原四家公司整併綜效考量及優化生產資源，處分股權後另在同址廠區回租，以精實產線、最適規模在大陸繼續營運。

以目前來看，大陸及越南產能比重約2：8，未來希望越南拉高到6：4，在這次處分及調整產線後，大陸及越南都希望100％為客戶做成一條龍製造服務，不再是兩地分工。

東科-KY去年第4季因為採購成本增加，加上打銷日系客戶呆帳，單季虧損2.94億元，每股虧損4.78元。全年因為受到疫情影響，稅後虧損6.76億元，每股虧損11.09元。

該公司去年毛利率5.77％，主要因素包括缺工，提高價格招工，另外，採購成本也大幅增加，導致去年獲利嚴重衰退。今年第1季因越南停工，加上淡季因素，首季還在谷底，但越南廠3月底可望復工，另外，木工廠、塑膠廠已經可以在越南供應外，去年下半年SMT也可就近供應，預期越南正式復工後，營運可望逐步恢復正軌，今年內部以轉盈為主要目標。

(時報資訊)