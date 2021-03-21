明(22)日受冷氣團影響最為明顯，中部以北、東北部整日最低溫約13度。(氣象局提供)

氣象局表示，明日受東北季風影響，北台灣、東半部依舊濕涼，明(22)日受冷氣團影響最為明顯，中部以北、東北部整日最低溫約13度，局部地區下探12度，其他地區為16至17度；另外明日東北季風挾帶中國大陸沙塵影響台灣，除了花東空品區為「普通」等級外，其他空品區均為「橘色提醒」與「紅色警示」等級，提醒民眾千萬留意。

氣象局預報員劉沛滕表示，明天受大陸冷氣團影響，北部及東北整天偏涼，白天高溫約只有15至16度，花東地區高溫不超過20度，中部約21度，南部高溫仍有25度。

降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，尤其大台北山區及基隆北海岸雨勢較明顯，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，降雨以飄雨及下小雨為主，對水庫挹注沒有實質幫助，中南部水情可能還是要等到梅雨季才會有明顯轉機。

周二(23)、周三(24)白天之後冷氣團開始減弱，但是氣溫回升並不多，北台灣低溫回到15度，周二、周三高空因為仍有雲系在，太陽加熱速度較慢，整天還是偏涼為主，周四(25)之後天氣回溫才會轉為溫暖穩定。

環保署空氣品質監測網顯示，明日東北季風挾帶中國大陸沙塵影響台灣，全台污染物濃度易上升，南部地區位於下風處，擴散條件較差，須留意污染物累積。

明日空氣品質方面，花東空品區為「普通」等級；宜蘭、北部、竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級，短時間可能達紅色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級。

(中時 )