今年白沙屯媽祖進香活動報名太踴躍，進香服裝配件出現短缺，拱天宮27日恢復受理報名，首日適逢假日，大批信眾湧入拱天宮，報名秩序良好。（巫靜婷攝）

白沙屯媽祖進香活動報名熱絡，拱天宮原先預訂的淺黃色進香背心部分尺寸已發完，目前改發藍色背心，上頭一樣印有拱天宮logo。（巫靜婷攝）

白沙屯媽祖進香活動27日恢復報名，大批信眾湧入拱天宮，苗栗縣文觀局看準人潮，在香客大樓設攤為參加全國票選活動的「泰安溫泉」拉票。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府文觀局27日起，在拱天宮香客大樓設攤為參加交通部觀光局「台灣好湯金泉獎」票選活動的「泰安溫泉」拉票，媽祖信眾反應熱烈。（巫靜婷攝）

白沙屯媽祖進香活動27日恢復報名，大批信眾湧入拱天宮，苗栗縣文觀局看準人潮，在香客大樓設攤為參加全國票選活動的「泰安溫泉」拉票，信眾反應熱烈。（巫靜婷攝）

2021年白沙屯媽祖進香活動27日恢復報名

國內疫情趨緩，今年白沙屯媽祖進香活動報名太踴躍，進香服裝配件出現短缺，拱天宮20日緊急宣布暫停受理報名，待物資補足，27日恢復報名首日適逢假日，大批信眾湧入拱天宮，苗栗縣文觀局趁勢結合進香報名活動，在香客大樓設攤為參加全國票選活動的「泰安溫泉」拉票，信眾反應熱烈。

白沙屯媽祖進香活動預計4月11日深夜起駕，拱天宮於3月13日起受理報名，短短1周報名人數衝破4萬多人，直逼去年5.5萬人記錄，拱天宮坦言「超乎預期」，由於進香團體服裝配件出現短缺，20日緊急發出公告，21日起暫停受理報名，待物資補足，27日再恢復進香報名。

恢復進香報名首日適逢周六，人潮擠滿拱天宮，拱天宮總幹事陳春發指出，一個上午有超過1500人報名，今年報名人數有望再創新高，研判是因為今年媽祖回鑾僅有2天時間，40小時要走200公里，急行軍對信眾是一大挑戰，但也吸引更多無法請長假的信眾，可利用這2天假日參加。

陳春發表示，因為報名情形熱絡，原先預訂的淺黃色進香背心部分尺寸已發完，目前改發藍色背心，上頭一樣印有拱天宮logo。苗栗縣政府文觀局看準進香報名人潮踴躍，27日至31日，每天上午9時至下午5時，在香客大樓門口設攤，替參加交通部觀光局「台灣好湯金泉獎」票選活動的「泰安溫泉」拉票。

觀光行銷科表示，泰安溫泉代表苗栗縣參加全國網路票選，目前票數位居中部溫泉區第1、全國第2，原先距離票數全國第1的礁溪溫泉少了約1萬票，但在媽祖信眾熱情支持下，設攤首日票數急起直追，雙方差距剩下7000多票，5天快閃活動有望追過礁溪，民眾只要於現場投滿7票，文觀局就送苗栗觀光文創紀念品或媽祖文創紀念品，苗栗縣吉祥物貓裏喵也會不定時出現，與信眾互動合照。

(中時 )