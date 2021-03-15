健亞（4130）小金雞浩宇營運報喜！除了下半年將取得肝癌治療產品NAVIRFA之美國510(k)及台灣二類醫材許可並上市外，另一項聚焦式超音波治療系統NaviFUS產品，也於日前接獲首張海外臨床前研究用途設備訂單；董事長陳正表示，未來將可望穩定接單類似臨床前機型開創營收來源。

已完成全球首創手術導航聚焦超音波系統，六例惡性腦瘤臨床試驗的浩宇，已規劃今年下半年公開發行並於興櫃市場掛牌，兩年內進行IPO。

浩宇總經理龍震宇表示，已接獲的NaviFUS產品研究用途設備訂單，預計待疫情趨緩後，即可望於年底前出貨，預期未來在NaviFUS正式取得醫療器材許可前，將先以客製簡化臨床試驗使用機型，打造臨床前研究設備滿足客戶需求，創造營收。

龍震宇表示，由於聚焦式超音波技術已兌現成為新一代無創醫療利器，上週長庚醫院報告首創手術導航聚焦超音波系統，完成六例惡性腦瘤臨床試驗，即為此技術在治療腦部疾病的重要用途之一；作為領先世界耕耘的聚焦式超音波設備開發廠商，浩宇近年已接到不少世界各研究及醫學中心的洽購諮詢，故而客製簡化臨床試驗使用機型，打造臨床前研究設備滿足這類需求；若客戶日後產生進階的臨床使用需要，浩宇也能提供臨床版的升級服務，甚或是販售其未來的商業量產機型。

陳正表示，供應全球研究用聚焦式超音波醫療設備能為公司帶來三個好處，首先是財務上的挹注，提供浩宇更多資源及成長機會；再者供應研究用設備，可槓桿更多醫師及研究人員投入聚焦式超音波應用的開發，替浩宇探索其他有潛力如癲癇、老年癡呆症等適應症領域；而透過全球研究機型的使用經驗累積，亦可提升NaviFUS能見度並培養客戶使用習慣，為營運創造契機。

(工商 )