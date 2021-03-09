漢來美食自去年開始擴大發展的「宅美食」事業，在今年交出不錯成績，營收較去年同期成長了近一倍，新品牌-來拌麵首款口味至今已銷售超過35萬包，第二款胡麻椒香口味也將於本月正式推出。此外，漢來美食也積極開發更多常溫及冷凍熟食品項，配合節慶推出的應景禮盒及桌菜，全力搶攻電商及量販通路。

漢來美食今日公告2月營收，單月營收為4.03億元，月增20％、年增83％，主因係今年農曆春節全部天數落在2月，去年是在1月，及去年2月有新冠疫情爆發初期的業績銳減因素，而致單月年增高達83％。由於每年農曆春節在國曆1月或2月不一定，因此餐飲業1-2月業績加總才能反應實績，累積營收為7.39億元，仍較去年同期增加5.7％。

進入2021年後，疫情雖見緩解，但全球的生活並未完全恢復到以往，許多企業也尚未從疫情中復原，因此在尾牙春酒的訂席情況並不似往年熱絡，所幸年節期間消費者外出用餐及選擇訂購外賣的需求較往年成長，帶動餐廳的生意量。以漢來美食旗下各品牌餐廳分析，屬於高端價格帶的中餐品牌名人坊今年表現格外優異，全台6家分店1、2月營收都呈現大幅成長。

而隨著疫情趨緩，名人坊的代表人物-富哥鄭錦富師傅也在農曆大年初三自香港飛抵台灣，在經過21天的防疫隔離期後，今天終於在名人坊台北世貿分店跟粉絲們見面，此次駐點的時間將超過半個月，預計26日離台，共計18天分別走訪全台6家分店，富哥此次並帶來他新研發的幾道菜色，將會給饕客們帶來驚喜。

(中時 )