大陸女星劉亦菲是著名的氣質女星，她擁空靈氣質、清純形象，還因此被擁「神仙姐姐」的美名，但劉亦菲日前卻屢被傳暴肥發福、顏值崩壞，讓外界忍不住好奇，難道美女的神顏已成往事，不過劉亦菲今（7日）出席活動時，她瘦了不少，劉亦菲還美出新高度。

33歲劉亦菲稍早以一襲紫色紗質蛋糕裙出席活動，劉亦菲舉手投足充滿浪漫的公主氣息，只見她頭綁氣質包頭，劉亦菲氣色紅潤、膚質白裡透紅，而更吸睛的是，劉亦菲整個了瘦了一圈，她的臉蛋美回精緻巴掌臉、四肢纖細，劉亦菲舉手投足狂噴仙氣，美回當年的「神仙姐姐」。

網友的無P照片，天生麗質的劉亦菲依舊漂亮。（圖／取材自新浪娛樂微博）

同時，劉亦菲也難得解放身材，她的禮服還有個小深V，劉亦菲不只放風白肌美肌，還隱約放送事業線，甚至瘦到胸前肋骨隱約可見，畫面超吸睛，而在網友曝光的無P照片中，天生麗質的劉亦菲臉蛋精緻、絕美，尖下巴和漂亮的天鵝頸都一覽無遺，俏麗模樣不輸官方精修照。

截至發稿前，微博還以「劉亦菲春日紫櫻蛋糕裙」登上熱搜榜的7名，討論度和閱讀量還在持續飆高，可見劉亦菲絕美模樣在網上引發熱烈討論，而網友也紛紛留言大讚女神：「太漂亮了」、「美女瘦到肋骨都出來了」、「是真仙女」、「劉亦菲真的太美了」、「劉亦菲生圖 永遠的女神」、「看看這漂亮的身材」。

(中時新聞網)