「國民女神」陳妍希近期加入女星選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，人氣跟著水漲船高，由於陳妍希初登節目時曾宣示，要鏟肉5公斤，還公布當時的體重49.65公斤，不過陳妍希實際上只瘦2.15公斤，她昨（6日）曬出體重計上的數字，並發文直呼：「求放過」，讓粉絲心疼喊話，安慰陳妍希一點都不胖。

陳妍希天生肉肉臉，讓她曾被外界譏是「小籠包」，不過陳妍希體重、身形其實很纖細，而陳妍希在年初要登上《乘風破浪的姐姐》時，她就公布當時的體重49.65公斤，誓言要瘦十斤（5公斤），並放話：「我陳妍希不瘦十斤（5公斤）不換頭像」。

陳妍希在1月公布當時的體重49.65公斤，宣示要瘦5公斤。（圖／取材自陳妍希微博）

由於陳妍希在《乘風破浪的姐姐2》已被淘汰，陳妍希昨則在微博曬出最新體重：47.5公斤，雖然沒達到目標，但她也瘦了2.15公斤，由於陳妍希之前曾說過，沒瘦到目標5公斤不換頭相，也讓她發文直呼：「求放過」，同時，陳妍希則認為，自己看起來已經很瘦了「數字沒有，看起來瘦（比較）重要的阿」。

陳妍希公布為新體重：47.5公斤。（圖／取材自陳妍希微博）

網友看完紛紛安慰陳妍希：「一點都不胖！妳超漂亮」、「姐太瘦了」、「妳已經很瘦了」、「咱們換張頭相 重新開始」、「換 坐等妳的新頭相」，陳妍希後援會還留言虧：「本團早猜到會是這個結果」，但也有人呼籲陳妍希要說到做到「不行！妳要說到做到」、「一定要堅持下去」。

陳妍希因拍電影《那些年，我們一起追的女孩》晉升成為「國民女神」。（圖／本報系資料照片）

(中時新聞網)