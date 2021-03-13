全國義消競技大賽是義消界重要盛事，桃園市各義消中隊近日熬夜苦練，準備在各消防大隊所辦理的會操競技大賽中，取得進入全市賽的門票，進而問鼎全國賽。今由第2大隊在中壢區龍岡大操場率先舉辦，各路好手一展絕技，中壢中隊更成為當屆黑馬，奪得負重救生等3項冠軍。

第13屆全國義消競技大賽原訂於去年舉辦，適逢疫情影響，因而延至今年辦理，市府也預計在5月舉行桃園市義消競技大賽，先行遴選優秀選手。因此，各大隊舉辦的會操便成為全市賽、全國賽的前哨戰，昨率先揭開序幕的消防第2大隊，共有楊梅、新屋及中壢3個義消中隊，參賽者達百人之多。

會操競技項目包含拔河、小幫浦射水、基本繩結、消防裝備著裝及負重救生5項技能，每項運動都與救災實務有關。在負重救生環節中，參賽者要穿戴30公斤的防護裝備衝刺，在最短時間拖行65公斤的假人到20公尺的位置，考驗體力甚鉅，小幫浦射水也考驗錨子手的準度，難度極高。

在負重救生環節中，參賽者要穿戴重達30公斤的防護裝備衝刺，在最短時間拖行65公斤的假人到20公尺的位置，考驗體力甚鉅。（黃婉婷攝）

經過激烈競爭，中壢中隊順利拿下負重救生、基本繩結、拔河競賽3項冠軍，終結楊梅中隊拔河6連霸的紀錄，成績亮眼；楊梅中隊則斬獲著裝第一名，新屋中隊則在幫浦射水中展露實力，奪得冠軍寶座。

消防第二大隊長陳文宗說，義勇消防人員為消防隊員的好幫手，在社會上一向為人敬重，有「活菩薩」的美稱，平日除了執行宣導、救護、為民服務等勤務，一旦發生重大災害或火警，也會奮不顧身投入救災，本次競賽除切磋武藝外，同時也能促進各隊交流，一舉多得。

小幫浦射水則考驗錨子手的準度，難度極高。（黃婉婷攝）

(中時 )