印尼籍移工阿君折騰1年多，終於可以帶幼女返鄉過年。（高雄市專勤隊提供／柯宗緯高雄傳真）

印尼籍移工阿君（中）折騰1年多，終於可以帶幼女返鄉過年。（高雄市專勤隊提供／柯宗緯高雄傳真）

印尼籍移工阿君來台工作後，與泰國籍男移工相戀懷孕，但因逃逸失聯3年，健保卡被鎖，擔心生產要支付龐大費用，向同鄉移工阿娣借了健保卡就醫生產，事後與男友情變，想離開傷心地，但因案件遭到調查及疫情影響班機，遲遲無法出境，經移民署居中協調，案件近日判決出爐，阿君被遣送出境，上周終於帶著幼女回鄉過年，她感動直說「終於可以回家了」。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊指出，阿君2015年來台工作後，無故逃逸3年，期間與泰國籍男移工相戀懷孕，但因健保卡被鎖，擔心要支付龐大醫療費用，就向同鄉合法移工阿娣求援，阿娣同情阿君遭遇答應出借健保卡，待阿君出院後，再掛失健保卡重新申請。

阿君2019年帶著新生兒主動到案，高雄市專勤隊人員發現其神色有異，加上小孩出生證明生母名字跟阿君不符，才破獲這起失聯移工冒用同鄉健保卡產女詐領健保給付案件，經調閱醫院病歷及申報健保給付資料後發現，詐取健保給付金額多達4萬9000多元，事後阿君已請印尼家人匯錢償還。

阿君淚訴，當時身在異地又懷有身孕，情急之下鋌而走險冒用同鄉健保卡，事後非常後悔。高市專勤隊將阿君等3人，依觸犯刑法3人以上共同詐欺得利罪送辦。阿君後來與泰籍男友情變，感慨男友不願意照顧孩子，心灰意冷想帶孩子回印尼，但卡在案件遭調查及疫情影響班機等原因，遲遲無法離境。

歷經高雄市專勤隊不斷與駐台北印尼經濟貿易代表處高雄安置中心協調，近日台南地方法院判處有期徒刑1年、緩刑2年後，最後獲保安處分遣送出境，阿君得以在過年前夕，帶著幼女返回印尼，也藉此切掉這段感情。

高雄市專勤隊隊長趙志成指出，一旦查獲借卡人與被借卡人將會一併依違反刑法偽造文書及詐欺罪移送法辦外，可能還會遭裁處領取健保給付之倍數罰款，最高可開罰100萬元。

(中時 )