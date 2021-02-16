女星張鈞甯是演藝圈的氣質女神，她以擁清新外型與精湛演技，深受大批粉絲支持，而近期忙宣傳新片《緝魂》的張鈞甯，也不忘在網上發文與粉絲互動，張鈞甯就曬出跑步照，而她一個開心跳起來，衣服跟著掀起來，腹肌也見客了。

38歲的張鈞甯熱愛運動，跑步已是她的日常，就連過年也改變不了張鈞甯的運動習慣，張鈞甯日前就曬出跑步照，並霸氣直呼：「沒什麼好說的，過年一定要跑！起！來！」張鈞甯大方頂著發光素顏，只見她膚質白皙透亮、光滑剔透，歲月絲毫沒有在張鈞甯臉上留下痕跡。

張鈞甯大方頂素顏運動。（圖／取材自張鈞甯微博）

而更吸睛的是，張鈞甯一個開心跳起來，衣服連帶掀起來，結實腹肌也跟著見客了，好身材讓人羨慕，網友也紛紛留言直呼：「腹肌要求正面照出道」、「隱隱約約的馬甲線」、「馬甲線啊啊啊」、「我也沒什麼好說的，但是我看到了馬甲線」。

張鈞甯過年仍不忘運動。（圖／取材自張鈞甯微博）

今年過年，張鈞甯則和作家媽媽鄭如晴一起到市場採買，母女還一起在廚房做飯，張鈞甯也發文指出：「晚飯過後還有對彼此的來年祝福。這樣的一個夜晚，平實溫暖，充滿幸福」，同時，張鈞甯近期則忙宣傳新片《緝魂》，她在片中飾演幹練女刑警，還為此剪去一頭長髮，張鈞甯日前則在西洋情人節擔任戲院一日店長催票，儘管情人節還要工作，不過張鈞甯仍樂得開心，她也甜喊能和粉絲過情人節，就是最好的情人節了。

(中時新聞網)