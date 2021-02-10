中廣董事長趙少康回歸國民黨，並表示要參選黨主席以及2024總統大位，但因為其媒體人身分，若擔任黨職，就必須出脫所有與媒體相關的股份，對此民進黨立委林楚茵昨(9)日就發文表示，趙少康擔任中評委後就應該要從中廣辭去董事長、總經理職務，並且將中廣股份脫手。

林楚茵表示，她曾就此事向NCC函文詢問，NCC回文表示依廣播電視法第5條之1規定，政黨黨務工作人員不得投資廣播事業，也不得擔任廣播事業之發起人、董事、監察人及經理人，又根據該法施行細則第三條規定，政黨黨務工作人員係指政黨章程或組織架構有明定職位之人。而「中國國民黨黨章」第24條也明確規定了中央評議委員職稱及職權，也就是說在中國國民黨擔任中評委就不可以繼續經營中廣。

林楚茵的說法讓網紅歷史哥忍不住發文狂酸，他表示，都甚麼時代了，還需要呼籲黨政軍退出媒體嗎？民進黨海派不分區立委林楚茵幫在野黨跟NCC進行法律諮詢，呼籲趙少康辭職，捍衛媒體環境，呼籲政黨退出媒體，這件事真的是諷刺到不行，明明她自己就是代表著民進黨在媒體的勢力，在批評別人前要不要先管好自己？

這個議題引發網友們的討論，表示「她怎麼好意思問啊，真的是禮義廉恥沒學好」、「真是…那壺不開提哪壺啊」、「哎呀！總之是我(綠)可以，你(不是綠)不行啦」、「雙標黨的正義跟世界不一樣」、「雙標黨講這種話不意外」、「綠色何時全面退出媒體和ncc啊」、「只要控制住NCC，就沒有什麼黨政軍退出媒體的問題啦」。

(中時新聞網)