美國莫德納（Moderna Inc）藥廠昨(9)日宣布，已和台灣及哥倫比亞政府達成新冠疫苗採購協議，將提供台灣5百萬劑，並從今年中開始配送。而總統蔡英文也在今日發文祝賀，表示感謝所有繼續待在崗位上，守護台灣人民的防疫國家隊。更在文末標上「不會有休想買到這回事」，似乎是在回應資深媒體人陳文茜的說法。

陳文茜在1月31日時曾在節目中指出，台灣向英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）購買疫苗，但是「連歐盟都拿不到，你休想！」由於歐盟已經祭出了禁令，「所有在歐洲生產的疫苗，它都不可以出口。」

如今台灣成功購得美國疫苗，蔡英文在臉書發文指出，在各國都積極取得疫苗的此刻，能簽下大規模的供應合約，靠的是政府團隊跨部門的合作和努力。接下來，我們也會採取多源頭外購和國內研發，雙軌並行的方式，確保台灣能擁有足夠的疫苗。更在文末表示「不會有休想買到這回事」。

蔡英文的發文引來網友討論，表示「小英的小編，沒必要去戰文茜」、「蔡英文沒有總統的高度」、「用什麼換的？人民要知道」、「辣台妹上線了」、「白玫瑰再度槓上紅玫瑰」、「她講的是之前說的十萬劑，綠共真的會白的說成黑的」。

(中時新聞網)