獨/罷王成功陳柏惟危險？顏寬恒重話批怠職內幕

2020台中市第2選區立委選戰，台灣基進陳柏惟擊敗顏家勢力、國民黨的顏寬恒，不過，今年則遭「刪Q總部」發起罷免行動，近日成為各界討論焦點。對此，顏寬恒昨(9日)在臉書表示，打從一開始，就表示對於任何公民活動，都表示尊重，「現在的我不代表誰，也不需要誰來代表我，顏寬恒就是顏寬恒，我期許自己能夠披荊斬棘，開創出屬於自己的一條路」。

顏寬恒在臉書透露，針對最近一些沸沸揚揚的事件，有些話想跟寬粉們說一下，打從一開始，就表示對於任何公民活動，都表示尊重，自己曾任公職人員，無論反對、支持的聲音，都欣然接受，更要繼續勤走基層，聆聽百姓的心聲。

而顏寬恆也表示，現在的他不代表誰，也不需要誰來代表他，顏寬恒就是顏寬恒，期許自己能夠披荊斬棘，開創出屬於自己的一條路；他也說過，從敗選那天開始，花一天時間謝票，花了一個禮拜時間整理國會辦公室的法案與服務案件，至今剩下的時間，都在自我檢討與反省，用更謙卑的態度，面對每一雙質疑與支持的眼光。

最後，顏寬恒說，身為公眾人物，一舉一動都受到社會大眾的檢視，一言一行都要作為鄉親們的表率，該做的事努力完成、該澄清的澄清、出差錯就道歉，「仙人拍鼓有時錯，跤步踏差啥人無」，人民是善良且單純的，他認為大家都能理解。

顏寬恒的發言引來網友討論，表示「寬哥加油」、「媽祖一定會還給寬恒一個正義」、「讚啦！不像良心被狗咬去的民進黨到處伸黑手，幹盡齷齚骯髒壞事」、「一定要罷掉陳柏惟，還寬哥一個正義」、「顏寬恒表態了，我看3Q已經沒了」。

(中時新聞網)