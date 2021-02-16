「雞排妹」鄭家純在尾牙性騷風暴後，近日又有重大計畫，宣布將募集性騷、性侵受害者故事辦展覽，一起寫下台灣Me too的歷史。先不論雞排妹倒底有沒有要出來選，但她昔日開嗆熊海靈選不上的事蹟也被翻出，兩個女人的戰爭事隔7年回頭來看，依舊精采不已，近兩日更網友留言終於有人敢跟雞排妹對槓了。

熊海靈2014年傳出可能代表親民黨參選台北市議員，當時雞排妹就在臉書暗喻熊海靈為「熊寶貝」，並開酸：「選民們！千萬不能對熊寶貝說她選不上！她會說你沒資格發言、關你什麼事喲！在學運中穿著清涼的人會被她罵噁心低級喲！」直言為親民黨席次捏把冷汗。

2014.05.06新聞娛樂通part1 熊海靈、雞排妹 雙姝較勁 世代大對決

雞排妹一席話也徹底惹火了熊海靈，熊海靈受訪時也不客氣回嗆：「我覺得雞排妹妳今天不敢來上節目，我就瞧不起妳，妳就是一個俗仔！」更稱她剛開始還不認識雞排妹，後來看到雞排妹對她的批評指教，內心只覺得雞排妹很白目，要雞排妹去秤秤自己斤兩，「我在這邊這樣子跟她回話，已經很看得起她了。」

雞排妹身材姣好，言行嗆辣，近日因為自爆主持尾牙慘遭性騷，掀起社會廣大討論。(本報系資料照)

熊海靈與雞排妹這場熊雞大戰在當時成為演藝圈熱議話題，即便風波逐漸平息，熊海靈講到雞排妹，還是一肚子氣，「她是比較沒有家教一點，我必須要講這個。我覺得一個人的努力是看的出來，但是用這種手段大家會比較唾棄。」還隔空喊話雞排妹應該向郭書瑤(瑤瑤)看齊，大讚瑤瑤轉型成功，戲也演的好。

至於熊海靈為何會提到雞排妹不敢來上節目？原來是熊海靈2014年受邀上中天《新聞娛樂通》，當時製作單位也發了雞排妹通告，希望讓兩人當面說清楚。可惜雞排妹方面就以「不談學運方面的事」為由，婉拒邀約。

(中時新聞網)