疑似罔腰男友的帳號自曝淨賺6萬多。（柯宗緯翻攝）

罔腰男友透過IG撇清，上述對話。（柯宗緯翻攝）

罔腰男友透過IG撇清，上述對話。（柯宗緯翻攝）

變性網紅「罔腰」自爆懷孕3個月後，連日來成為媒體焦點，但她昨遭抓包超音波照片疑似移花接木，與妹妹2018年懷孕時拍的超音波照病歷號碼相同外。今（22）日又有網友公布，疑似與罔腰男友Teddy的對話，承認是假懷孕炒新聞，「賣狐仙已經淨賺6萬多了。」但Teddy則透過IG否認並非他本人，反控「可以改圖吧？」

有網友在臉書《爆廢公社公開版》爆料，張貼多張和罔腰男友Teddy的對話，苦勸「你們適可而止就好了吧……」，對於被抓到作假的超音波照，他表示「幹嘛回應？」、「過幾天大家就忘了吧？」、「她（罔腰）想盡快趁這次把小狐仙都賣掉，不然一直囤貨，之後會賣不掉。」

網友質問「不是啊！你們用負面的方式在炒新聞，只為了網拍？？？」Teddy還反嗆，不只他們在浪費台灣媒體資源，舉例雞排妹也是這樣。該網友則勸說，他知道做網拍的壓力很大，但有很多種方式可以增加業績、曝光度，「這樣你覺得會真的有人要跟你們買產品嗎？」Teddy竟驚爆「不會啊！這幾天已經淨賺6萬多了。」

這名爆料網友的IG帳號個人簡介寫著「噁爛的兩個人只為了業績而浪費台灣資源，歡迎看我限時動態」，IG限時動態則PO文，會看到爆料網友表示自己是冒著生命危險公開對話，「我也知道我發了這些對話之後，我跟我家人的安危會嚴重的受到影響」，但他不希望台灣人受騙，也盼社會資源不要浪費在「這兩個想賺錢的人身上」。

然而，Teddy獲悉爆料後仍處變不驚，還轉發該對話撇清，「有夠傻眼的，這根本不是我的對話……自導自演？」指出對話的時間點根本不對，「而且我這幾天即使是認識的朋友，相關問題我都一概不回應，真是別有用心啊～」、「可以改圖吧？而且從頭到尾亂扯一通？」

高市衛生局22日將發函通知「罔腰」到案，要求1周內必須親自到衛生局說明，或是以書面陳述意見，衛生局將展開調查是否違反醫療法、人體實驗管理辦法，一旦查證屬實就開罰。

(中時 )