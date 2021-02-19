彰化一名江姓男子，看到正妹直播主在賣衣服，竟然在大半夜私訊對方，佯稱現金購買面交上門試穿。卻趁機將她壓倒猥褻，不但露出下體，還說「沒關係，不要進去就好」。二審法官審理，仍判江男2年有期徒刑。

判決書指出，江男109年8月24日凌晨，在直播主小雯（化名）家試完衣服後，表示距離上班還有時間一段時間，便留下幫忙整理衣物，後來假借關心直播主手上傷勢，慢慢靠近，隨後趁勢將其撲倒，還表示「相信我，我不會傷害你的，沒關係，不要進去就好」。

江男將直播主的手壓在頭頂，開始撫摸親吻小雯的臉頰、嘴唇、胸部等，還脫下自己與直播主褲子，露出生殖器，過程中小雯不斷反抗，還柔性勸說，江男討價還價，竟說「沒關係，不要進去就好」，還要求小雯幫她「弄出來就好」，所幸最後小雯掙脫，才未被性侵得逞。

男子遭逮後承認有到小雯家中購買衣物，有親吻臉頰、撫摸胸部等，對方雖有嚇到，但沒有反抗，碰觸胸部時她說不行，便離開現場，否認有強壓床上脫褲，事後小雯訊息詢問江男為何有如此行為，是否喜歡她，為何要這樣做，江男則回，「如果妳討厭我沒關係，妳封鎖我」，「你想要我回答什麼」。全案一審，江男遭依強制猥褻罪，判處有期徒刑2年，全案上訴到台中高分院，二審法官仍維持2年徒刑原判。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

(中時新聞網)