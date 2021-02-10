台中市立委陳柏惟的罷免案正在如火如荼進行中，外界相當好奇，經歷王浩宇以及黃捷的罷免案後，這場立委罷免會順利嗎？就有網友分析，以民進黨在台中的布局，刪Q團體要罷免陳柏惟恐怕沒這麼容易。

網友表示，民進黨在2018年大選時失去了台中市，但在2020的立委選舉中，卻拿下了8席立委中的5席，另外還有無黨籍的陳柏惟，這讓民進黨產生要在2022奪回台中的想法；目前立委蔡其昌對於台中市長非常有興趣，而他在去年選舉中也多次為陳柏惟站台。

無論民進黨中央是否冷處理這場罷免，台中地方一定會熱戰。該網友分析，蔡其昌現在太需要一場選戰、一個戰功，讓他拿去請纓，給他一個參選台中市長的正當性；所以陳柏惟的這場罷免，對於刪Q團體而言，肯定會是一場硬仗。

該網友的分析引發討論，就有人表示「的確，蔡其昌是大甲王，他應該會出來保」、「上次就說了，台中8席立委，6席綠營其中4席屌虐對手，2席翻盤，你藍營2席裡面還有1席險勝而已，這場罷免真的不好說」、「蔡其昌那席印象是2020虐對手最多票的」、「這次罷免如果不同意比同意多，國民黨2022、2024會很慘」。

罷王成功陳柏惟危險？顏寬恒重話批怠職內幕

(中時新聞網)