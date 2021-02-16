無黨籍高雄市議員黃捷罷免案失敗後，同為高雄市議員的高閔琳罷免案成焦點，由於日前二階連署送件一度未達標，補件後能否順利達到門檻備受關注。正值農曆春節期間，高赴台南拜訪大學同學開設的法式料理攤，不僅稱對方為「被政治耽誤的料理職人」，更自稱「被政治耽誤的藝術家」，讓部分「罷琳」者看不下去，諷刺莫非忘了民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免的前車之鑑。

高閔琳昨日（15）在臉書發文，介紹一間開設在路邊的法式鴨胸、厚切牛排料理攤，高稱攤位老闆是她大學時期的好朋友。當年基於對公共事務的熱忱和進步理念的追求，從而參與學生自治、公共議題和社會運動，她也在這些校園內外公共參與的歷程當中，認識了這位老闆，兩人堪稱「革命夥伴」與無話不談的摯友。

高閔琳指出：「如果說，我是一個『被政治耽誤的藝術家』；那麼，今天閔琳要跟大家介紹的就是『被政治耽誤的料理職人』。」並盛讚老友後來決定回到台南創業，在生活的勞動和料理職人的角色扮演以外，他依然是那個總是能暢談政治、財經、文學、音樂⋯⋯幽默而博學的好友。

此文一出，獲得不少討論，部分網友表示：「優秀人才」、「很棒的店」、「這家好像經過有印象耶」、「改天有去台南時一定會去捧場」；部分支持「罷琳」的網友則痛批：「自稱自己是藝術家，真是很敢講」、「『藝員』上台作作秀就是藝術家？」「現在只要敢講就贏了」、「過年閒閒到處吃喝玩樂，這叫認真的民代？」「王浩宇的教訓都忘記了」、「真不怕被罷免」。

(中時新聞網)