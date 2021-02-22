一名熟知南投選情的人士分析，二〇二〇將代表民進黨投入南投縣長選舉的現任「行政院中部聯合服務中心」執行長蔡培慧有三大致命傷，恐成為選戰中的阻礙；不過也有選民稱讚她「跑得很勤」，能否反轉這一深藍選區，未來一年將是關鍵。

該人士指出，蔡培慧「空降」、「沒知名度」及「政績少」，和國民黨其他三位有意參選的立委馬文君、許淑華以及南投市長宋懷琳比起來，選民印象陌生。但也有另一方觀察者指出，選舉是「唯勤不破」，她的勤快、農運背景與南投縣產業特質契合，加上個性活潑、熱情又接地氣，跟民眾互動熱絡、沒架子，甚至還自稱「菜頭粿」，很少聽到官員如此鄉土化的自稱，也獲得不少民眾肯定。

從社運、立法院到行政院運作的蔡培慧，深知自己的優劣勢，她細數引進彰化基督教醫院和中興大學分校、活化觀光業、研發種苗等政績，展露對翻轉家鄉的盼望。針對地方民代質疑「蔡培慧爭取的計畫，超過縣府可負擔的配合款」，她則澄清，有許多建設是她額外為縣府爭取來的，像是內政部的「路平專案」，甚至特別向水利署爭取三億元經費，讓縣府處理草屯鎮垃圾山。

回顧歷屆南投縣長選舉，民進黨僅拿下一屆，其餘皆由國民黨執政，從二〇〇五年至今，藍營連續三連勝，與苗栗縣並列中部深藍選區，藍綠基本盤約五五比四五，二〇一八年刮起「韓流旋風」，南投縣更是破天荒開出六比四的驚人差距，不過藍營預估，二〇二二年仍會回歸基本面。

「南投縣為國民黨地方縣市長選舉一役最早開跑的選區，火藥味已瀰漫整個中台灣。」一名藍營選務操盤手分析，雖然目前國民黨試圖以食安打擊執政黨，但畢竟距離縣市長選舉還有一年半，戰火是否能延燒，仍然存在極大的變數。

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(中時新聞網)