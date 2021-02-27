「珍愛藻礁公投」第二階段連署告急，力拼在月底衝到35萬份，國民黨昨召開記者會，中廣董事長趙少康也在廣播節目，大力為「珍愛藻礁公投」宣傳連署，趙少康今天表示，面對3天連假來臨，公投小組憂心連署熱度減退，他再次呼籲支持者，快動手下載「珍愛藻礁」公投連署書，並提醒蔡英文總統莫忘「藻礁永存」的初衷。

趙少康說，他的辦公室和「珍愛藻礁」義務律師陳憲政聯絡，陳憲政透露，光是昨天一天就收到6萬份連署書，目前總數已達16萬份。他轉述，公投小組評估，如果這3天連假能夠持續一天3至5萬份的連署數量就有機會過門檻，但放假期間民眾出遊，恐升高達標難度。

趙少康呼籲支持者積極下載公投連署表格填寫後寄回，必須要讓連署人數達標「保護千年藻礁，就差你一份連署」，並喊話民進黨黨政軍及「1450」不應介入抹黑阻擋，讓「藻礁與天然氣三接」議題進入公投程序，由正反雙方展開辯論，再由人民決定。

最後，趙少康也提醒蔡英文總統不要忘記初衷，8年前親自在桃園題下「藻礁永存」4個字，難道當了總統5年就忘了7千年的藻礁嗎？

(中時 )