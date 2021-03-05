公投小組號召支持者週六穿上象徵桃紅色衣服，一同歡慶藻礁公投成案。（珍愛藻礁公投小組提供／黃婉婷桃園傳真）

珍愛藻礁連署份數再創新高，昨單日累積到6萬9310份，加上過往累積份數，總數一舉衝破環團自訂的50萬門檻，讓總部笑得合不攏嘴，驚嘆人民之力如此強大。荒野保護協會理事長劉月梅號召全台支持者，於6日穿上粉桃色的衣服，採「同時異地」慶祝第二階段連署通過，展現守護藻礁初心。

劉月梅表示，感謝全台人民支持，讓公投小組能在環團上修安全門檻至45萬份的隔天，再次達到內部所設下的第2階段目標，團隊感激不盡。

劉指出，由於每張連署書都彌足珍貴，乘載保護藻礁的堅定力量，她要邀請50萬分之一的支持者，於本週六穿上桃色或粉色的衣服，歡慶跨越連署門檻的同時，也展現眾人對藻礁守護的初心，將議題聚焦回「對環境的愛，引燃了所有人對島嶼土地守護的意識」。

劉強調，公投小組沒有任何顏色，只有一顆愛土地的心，它的顏色如同藻礁一樣，粉紅純淨又勇敢堅毅，希望民眾能在8月28日公投當天站出來，投下神聖一票，用行動支持藻礁。

(中時 )