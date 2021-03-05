美國總統拜登發布國家安全戰略指南指出，支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴，符合美國長期承諾。行政院長蘇貞昌今受訪表示，「過去有人譏笑我們押錯寶」；中廣董事長趙少康反譏，民進黨當初就是壓川普，美國之所以還把你當朋友是因為台灣對美國有利益可言。

蘇貞昌說，過去有人譏笑我們押錯寶，現在大家可以清楚看到，拜登明白指出台灣是主要的民主政體、重要的經濟與安全的夥伴，可見台灣努力被世界看見、被美國肯定。台灣跟美國有共同價值，有彼此互利合作的經驗與需要，未來會更加強台美間的合作，更努力保護區域和平，守護國家安全。

趙少康表示，民進黨當初就是壓川普，怎麼押錯寶了還這麼高興？蘇貞昌應該要感到慚愧才對。蘇貞昌應該感謝美國大人有大量，雖然我們押寶川普，沒有押寶拜登，但美國還是對我們好。

趙少康指出，事實上美國不光是對我們好，也是對自己好，美國有美國的利益，我們也有我們的利益，不要搞不清楚，也別以為兩岸光靠美國就能搞定，到時候美國把你一腳踢開，最後還是得靠自己解決。

趙少康說，看看當年美國怎麼對南越、阿富汗、甚至是當年的中華民國？一紙白皮書就害我們丟了大陸，歷史斑斑可考，現在還掏心掏肺相信別人嗎？美國對我們好很好，對我們不好就該自立自強。

(中時 )