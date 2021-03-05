藻礁議題聲量持續上升，公投總部晚間公布今日連署書份數，單日共有2萬0280份連署書，截至今晚已累積52萬8108份，持續朝60萬前進。公投小組指出，明後天雖有號召支持者身穿粉紅衣，展現力挺藻礁的初心，但因總部仍有堆積如山的連署書尚未拆封，志工們將集中火力於整理、造冊，不會舉辦大型遊行。

公投小組指出，為慶賀連署跨越門檻，桃園總部及各分會夥伴們將以粉紅衣著，共同拍攝影片並喊愛藻礁口號，也邀請所有支持藻礁的民眾，在本周六日穿上粉紅、桃紅色衣服出門，為藻礁寄予無限的祝福，代表我們守護藻礁的原始初心，期待能在3月16日將連署書送交中選會那天，有機會邀請眾人開一場盛大的「粉紅派對」。

公投小組也說，畫家祝漢毅因看見公投領銜人潘忠政、志工們在推公投期間，不畏惡意抹黑，甚至飽受政治動機質疑，仍無謂向民眾解釋保育藻礁的重要性，也使這項活動能夠順利走到第三階段投票，使他深感佩服，預計7日會將親手繪製「藻礁之春」贈給工作團隊，期望能為公投立案盡棉薄之力，誠摯祝福搶救藻礁公投能順利過關。

(中時 )