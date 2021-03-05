為聲援藻礁公投並解決大陸暫停進口台灣鳳梨的問題，加上在公投兩年強制拘束力到期後，一直傳出政府可能開放日本核災區食品進口，國民黨立法院黨團今天在立法院提出落實蔬果產銷調節、拒絕開放日本核災區食品進口、設立藻礁保護區三項提案，但均遭民進黨團挾多數席次封殺。

蔬果產銷調節部分，國民黨團指出，日前行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告時才大篇幅敘述農委會主委陳吉仲的勵志故事，馬上就發生大陸宣告台灣鳳梨有作物害蟲管理不當問題而予以禁運，讓人百般不解，加上蔬果產銷失衡問題持續，因此提案請行政院就如何落實產銷調節緊急處理政策並對發生超支併決算情形提出檢討。

針對日本核災區食品進口問題，國民黨團提案指出，國人未能對核災食品放心前，不應貿然解禁，政府仍應維持現行禁止日本福島鄰近五縣市食品輸台之限制，如此才是真正在捍衛國人健康。

另外面對民進黨政府堅持讓中油在桃園大潭藻礁場域興建第三天然氣接收站，國民黨團提案要求內政部應本於海岸管理法之權，依據整體海岸管理計畫，將觀塘海岸藻礁劃設為海岸保護區，禁止區內任何開發行為。

(中時 )