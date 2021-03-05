藻礁公投連署突破50萬份，由於行政院發言人羅秉成近日多次表示，興建中油第三天然接氣站計畫面積已比馬政府時代大幅縮小，避開藻礁區，若三接不興建，恐面臨缺電危機，此說法引發國民黨文傳會副主委王鴻薇4日諷刺地說，「我還以為行政院跟經濟部長王美花是國民黨」，為何會有如此說法呢?她解釋因為以前講廢核的時候，大家都說有缺電問題，民進黨卻罵國民黨亂講，結果現在民進黨卻用缺電嚇唬民眾。

面對藻礁公投連署成案在即，羅秉成4日重申，興建三接是為了「增氣減煤」，減少用煤氣發電，改善空汙問題，若三接政策終止，要選其他地方開發，推遲時間至少超過10年以上，不排除電力因此吃緊。

針對政院此回應，王鴻薇在政論節目《少康戰情室》中質疑，最近講缺電事情，「我還以為行政院跟經濟部長王美花是國民黨，以前講廢核的時候，大家都說有缺電問題，那時候民進黨罵台電亂講、國民黨通通亂講，也就是說，民進黨在野通通沒有缺電問題，結果現在告訴我們會缺電，就拿一些東西開始嚇唬民眾，包含用煤發電」。

至於為何民進黨要有三接站，王鴻薇透露，因為當要達到非核家園時，天然氣發電的比例要達到50%，但要如何填補核電沒有供電的比例呢，所以才要有接收站，「我要講的就是說，不管藻礁、缺電、萊豬問題，民進黨永遠都是雙標，如果民進黨可以好好想想，怎樣對台灣是好的，不要你執政是一套，在野又說一套。」

(中時新聞網)