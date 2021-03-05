藻礁議題持續延燒，跨黨派、階層反彈聲浪不斷，公投連署累計人數突破50萬大關，幾乎篤定成案。該公投在最後階段獲不同政治團體支持，但網路上卻一度把環團影射為中共同路人，對此，中廣董事長趙少康日前在網路節目中直指，「這是給1450(網軍)教訓，不要以為到處幹什麼都可以，這次踢到鐵板了」。

趙少康日前在Yahoo TV節目《鄉民來衝康》中談到，國民黨在藻礁公投連署開始的時候，沒有介入，否則跟反萊豬公投綁一起的話，連署份數早就通過了，也不會一開始還差20幾萬份耶，當時根本沒人注意藻礁議題。

對此，趙少康說，當民間團體找他宣傳藻礁公投的時候，連署份數距離跨過公投連署安全門檻還差一大截，他於是在廣播、網路直播、電視節目都開始談此議題，加上民進黨不知道為何突然緊張，反動員1450，「但我覺得這是給1450教訓，不要以為到處幹什麼都可以，這次踢到鐵板！」

接著，趙少康直指，「覺得民進黨沒什麼好怕，公投只是讓雙方有辯論機會，雙方來講道理，民進黨不是說公投是最高道德價值，怎到這時候又怕、阻擋了呢？這很奇怪」；不只如此，趙更說，藻礁不是藍綠黨派，是無黨無派、超越黨派議題，民進黨常說要參加國際環保議題，例如全球暖化等，但怎現在把藻礁抹黑成這樣？這不就是言行不一嗎？

(中時新聞網)