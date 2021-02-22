農曆春節期間，欠債高達二．四億元的澎恰恰啟動「一千個還債日子」計畫，他原預計在大年初一上午，到高雄佛光山賣春聯，卻因雙腳抽筋無法前往，下午才現身愛河畔的貨櫃屋開賣。開賣首日，澎恰恰更因雙腳抽筋延遲現身，本刊稍早也在他住家附近，直擊他一跛一跛地外出採買，疑似健康有些狀況。

獨自外出採買時，澎恰恰戴著球帽和口罩，相當低調。（圖／本刊攝影組）

本刊調查，已六十四歲的澎恰恰，近來因工作壓力太大，健康亮起紅燈，半夜經常抽筋到醒過來，過年前更因血壓飆高而住院。但他表示，身體狀況和債務並無關聯，「每一次過年身體都會有點狀況，很奇怪，大概是宿命吧！所以那一天血壓就飆高，兩條腿抽筋，擺什麼姿勢都不對，但過了初一就好了。」

澎恰恰多次讓兒子皮皮騎機車，載他往返工作場地以及家中。（圖／本刊攝影組）

事實上，本刊在一月十五日也直擊澎恰恰穿著拖鞋外出採買，走起路來一跛一跛的，看來已有抽筋症狀。當天澎恰恰結束工作後，坐上兒子皮皮的機車，回到台北市信義區住處，兩人進門後立刻拉下鐵門。直到晚間七點多，澎恰恰將鐵門半開，先是小心地觀察門外，接著迅速關門外出，在附近採買晚餐及果汁後，便直接回家未再露面。

私下相當節儉的澎恰恰，多次被本刊直擊與兒子共乘機車，往返工作場合及家中。一月十九日傍晚五點，皮皮頂著寒風騎機車到爸爸的住處，隨後父子倆穿著羽絨外套一起出門，皮皮送澎恰恰到中正區後才回家。

為了還債，澎恰恰努力接工作，錄影、主持樣樣來。（圖／本刊攝影組）

目前澎恰恰除了主持節目和演出舞台劇，也加入直播行列，工作量不小。去年十一月二十日，澎恰恰等人在桃園錄製節目，儘管節目中數度以他的債務為話題，他仍欣然接受，敬業地完成錄影，一路拍攝到深夜才結束。

在吳宗憲的牽線下，澎恰恰加入東森電商直銷行列，希望3年內能還清2億元債務。（圖／報系資料庫）

除了拚命工作還債，澎恰恰去年十一月也將過去大方借給「好孩子國際娛樂」無償使用、位於台北復興南路的工作室收回。去年十一月十二日下午兩點，本刊就直擊有名男子開著黑色保時捷房車，停在該工作室外，從屋內拉了好幾個紙箱，來回搬了二趟才離去。雖然還債路途艱辛，但有兒子和藝界好友的大力相助，相信澎恰恰定能早日走出困境。

去年底澎恰恰將免費提供給「好孩子國際娛樂」使用的工作室收回，員工正忙著搬家。（圖／本刊攝影組）

農曆春節期間，澎恰恰上街賣親筆寫的春聯，多位好友前來捧場。（圖／翻攝自王世均臉書）

(中時新聞網)