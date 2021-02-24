高雄人夫阿祥（化名）與女子阿姿（化名）發展婚外情，司法院宣告通姦除罪後更變本加厲，還在住家附近大玩「車震」，被自己的媽媽撞見。阿祥妻子憤而離婚並提告求償，婆婆也力挺媳婦，出庭作證目睹兒子跟小三半夜在車上「翻來翻去」。橋頭地院審理後，判阿祥與各得賠10萬元，全案可上訴。

根據判決書，阿祥與妻子結婚10多年，育有2女。去年5月，阿祥妻子發現丈夫與阿姿有婚外情，阿祥也坦承兩人「在一起且曾睡在一起」。阿祥妻為了2名幼女，仍想挽回婚姻，但去年5月底通姦除罪後，丈夫與小三更肆無忌憚，經常徹夜不歸、頻繁約會，她只能訴請離婚，但提告2人侵害配偶權，共求償80萬元。

連婆婆都出庭為媳婦作證，表示曾在住家附近的寺廟停車場，撞見兒子跟小三半夜在車內平躺在一起，手拉手還翻來翻去，她大聲大罵，兩人才分開。下車時兒子還拉著小三的手，不但大方承認兩人在交往，還說去告沒關係，他會跟老婆離婚。

另法官勘驗LINE對話截圖，阿祥直接坦承有小三，阿姿也傳訊阿祥「老公」、「愛你哦老公」，兩人手機裡也有親吻臉頰等親密照片，認定2人侵害配偶權，應各賠償阿祥妻子10萬元。

(中時新聞網)