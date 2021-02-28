基隆1名女子小芳（化名）日前發現丈夫與其他女子外遇，該外遇對象得知醜聞曝光後，竟不願退讓、公然挑釁她，甚至要求男子匯款「5200」、「1314」到帳戶，還在大街上大肆摟抱她的丈夫，到她家叫囂，導致她因精神耗弱患憂鬱症，最後決定提告並求償1百萬；法院認為小芳配偶權確實受損害，判外遇對象須賠50萬。

判決書指出，小芳前年11月發現丈夫與1名女子外遇，而丈夫也坦承已與對方交往近6個月，並多次在摩鐵發生性行為，但丈夫承諾會與對方斷絕關係、挽回婚姻；但沒想到該外遇對方得知2人關係曝光後，竟變本加厲勾引男子，甚至要求男子匯款「5200」及「1314」到帳戶裡，以匯款紀錄向小芳示威。

此外，該外遇對象還約男子外出遊玩，將手放在對方大腿內側，還在大街上公然摟抱，完全不顧他人眼光，被小芳撞見並拍下照片；小芳事後忍無可忍、決定提告，不過外遇對象接到律師函後還不肯罷休，甚至直接到她家中大肆叫囂、搗亂，要求男子離婚，讓她不堪其擾，因壓力過大而大量落髮，罹患重鬱症，向對方求償精神慰撫金100萬元。

法院認為，該外遇對象與男子確實有不正常交往行為，已造成小芳心靈受創，喪失對婚姻之信任，甚至罹患重鬱症，需就醫心理諮詢治療，對象侵害小芳配偶權，且情節重大，判應賠償50萬元。

(中時新聞網)