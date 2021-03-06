蔡英文總統6日下午至員林大饒香山寺向觀音佛祖參香祈福，到場時熱情與等候人群揮手致意。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統(左二)在彰化縣長王惠美(左)與香山寺主委王祖趁(右二)、立委陳素月等人雙手合十，向香山寺旁福德正神拜拜祈福。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統員林參拜行程最後耐心與守候民眾大合照，來自雲林麥寮的洪偉翔一家，幸運排到最佳位置，洪家小兄弟倆甚至挨到總統身邊合影。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統6日下午至員林大饒香山寺向觀音佛祖參香祈福。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統6日下午至員林大饒香山寺向觀音佛祖參香祈福，廟埕上聚集大批小英之友會成員與支持民眾。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統隨後再到慈德宮田中慈惠堂參香。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統隨後再到慈德宮田中慈惠堂參香。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統隨後再到慈德宮田中慈惠堂參香，現場有大批熱情支持民眾守候。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統隨後再到慈德宮田中慈惠堂參香，現場有大批熱情支持民眾守候。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統6日一整天都在彰化縣內趴趴走，下午一連至員林大饒香山寺、慈德宮田中慈惠堂等南彰化兩處廟宇，看來心情十分愉快，她在田中致詞時強調，台灣有民主，人民又很團結、配合指揮中心，讓全世界看見我們防疫成功，台灣的經濟正成長率達3.11％，成為供應全球晶片半導體最重要的生產地。

蔡英文總統在內政部長徐國勇、彰化縣長王惠美、員林市長游振雄和黨籍立委陳素月、黃秀芳、陳秀寶，與埔心鄉長張乘瑜、國策顧問魏明谷等人陪同下，至員林大饒香山寺向觀音佛祖參香，她抵達廟埕時，受到大批小英之友會成員、支持民眾列隊熱情歡迎。

她先簡單向廟旁福德正神參香致意後再進正殿參香祈福，參拜後短暫與地方人士闢室晤談後，隨即到廟埕與守候多時的民眾合影留念，因等候人群太踴躍，原定分5梯次合照，最後臨時增加至8梯次。其中，家住高雄、並在雲林縣麥寮鄉工作的洪緯翔一家人上午10點就前來等候，合照時兩個兒子擠在總統身邊、坐在部長腿上合照，讓他高興得直呼等待是值得的。

蔡英文總統至田中參拜後發表致詞談話，她表示很感謝廟方主委、陳素月委員的安排，讓她來參香、祈求台灣平安，最高興就是看到大家都平安健康、心情愉快；去年對大家、對台灣，都是很辛苦、充滿挑戰性的一年，但因為台灣人民很團結，雖有疫情流行，但整體防疫還是坐得很成功。

蔡英文總統說，現在大家出門都會戴上口罩，維持正常的作息、工作與生活，可以到廟裡拜拜，都是因為大家全力配合指揮中心，做好防疫。台灣人真的很棒！讓防疫在全球知名，也因此許多先進國家經濟發展停滯、甚至負成長，台灣的經濟仍得以穩定發展、正成長，而且成長率達3.11％，是最高的經濟成長率。

她說，台灣防疫成功，經濟發展持續成長，更重要的是讓全世界的人感覺到，台灣不只有民主，而且民主國家成功的防疫，讓很多產業穩定發展，像是半導體、晶圓，成為世界上最重要的生產地，現在有很多國家都希望台灣能優先供應給他們，全世界需要的晶片都是由台灣生產供應，這就是台灣人齊心防疫共同的成績，希望我們要一起繼續打拚、做得更好。

(中時 )