擁有82名企業界頂尖會員的億載會，今(12)日，假台南晶英酒店舉辦「第十八、十九屆會長交接典禮」；在億載會創會會長，東陽集團董事長吳永豐監交下，前任會長桂盟國際董事長吳盈進正式交棒，由宏佳騰董事長鍾杰霖，接任億載會第十九屆會長；鍾杰霖致詞時表示，未來將克盡己職，將更多的資源引進整合，促進台南產業經濟繁榮。

由大台南地區已上市櫃、準上市櫃公司企業主及專業人士籌組而成的「億載會」，今日舉 行一年一度的新舊會長的交接及會員們餐會。 蔡英文總統、交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲、台南市副市長戴謙等多位重量級貴賓蒞臨，以及會員與眷屬、友會包括中菁會、磐石會、港都會，另有秘書長聯誼會及桃園會等逾四百位貴賓與全台灣傑出企業家到場觀禮。

迄今已邁向第十九年的「億載會」，由東陽事業集團董事長吳永豐，與大億企業集團董事長吳俊億兩人共同發起，於2003年3月成立，是台南地區最具指標性的工商團體，會員公司總市值超過5,400億元，總產值達近兆元，在推動台南產業發展扮演重要角色。

鍾杰霖表示，台南不但是聚集文化古蹟、豐富農產及知名美食小吃的城市，更是匯集許多隱形冠軍產業、為台灣經濟成長做出極大貢獻的重鎮，像是會員中的東陽實業、大億、富強鑫、大亞、桂盟等企業，都在全球供應鏈中及所屬產業中占有不可或缺的地位。

未來將克盡己職，將更多資源引進整合，促進台南產業經濟繁榮，並以億載會「透過各式聯誼活動，促進會員合作交流、學習成長，交換產業資訊，分享彼此經驗心得，創新求變」為宗旨，積極推展會務，讓億載會未來繼續發揚光大。

(工商 )