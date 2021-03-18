純網銀將來銀行18日再驚爆高層人事異動，總經理劉奕成閃辭。金管會銀行局副局長林志吉指出，對於將來銀行新人事的安排會尊重該公司董事會決定，但「銀行經理人的適任性、資格條件」是核發營業執照的重要審查事項之一，已要求將來銀行儘快確認總經理人選，並依規定報會審核，銀行局在接獲函報新任總經理人選後會盡速審查。

遲遲未能取得營業執照的將來銀行，高層相繼閃辭。繼保險大將莊瑞德2021年2月離職後，將來銀行總經理劉奕成3月18日也閃辭總經理一職，但仍會以「全聯法人代表」身分繼續擔任董事。

林志吉指出，對於純網銀的審查分為「書面、實地審查」，書面審查四重點為一、董事、監察人、經理人資格條件、二、董事會運作情形、三、銀行章則業務流程、四、內部相關制度，而實地查核就是根據書面去實際查核。

就最新審查進度，林志吉指出，將來銀行已將實地查核缺失改善情形函報到金管會，不過，在核發營業執照前，除了進行書面、實地查核，也會針對銀行日常發生的問題去了解原因、會請銀行適當處理，完成各項審查才會核發營業執照。但若沒有新總經理前不會核發營業執照。

將來銀行18日指出，總經理劉奕成先生因個人生涯規劃，正式向董事會提出請辭。劉奕成於2018年11月出任將來銀行籌備處執行長，並於2020年1月，將來銀行取得經濟部核准設立登記後任總經理乙職。對於劉奕成之生涯規劃，將來銀行表示尊重與支持，也衷心感謝劉奕成先生於服務期間為公司貢獻心力。

(工商 )