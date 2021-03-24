由氣候組織收集的一份新報告題為《2021年氣候混亂銀行》，發現全球60家最大的商業和投資銀行在2016年至2020年間共向化石燃料投入3.8兆美元，這是《巴黎協定》簽署後五年的統計數據。

據CNBC報導，撰寫報告的組織之一，國際石油變化研究組織（Oil Change International）的資深研究分析師洛恩·斯托克曼（Lorne Stockman）說：「這份報告是對認為碳中和目標足以阻止氣候危機的銀行進行的現實檢查。」在與報告一起發布的聲明中。「我們的未來將流向資金的流動方向，到2020年，這些銀行已投入數十億美元，將我們鎖定在更糟的氣候混亂之中。」

去年，化石燃料的總融資額在2020年下降9％。但是該報告將其歸因於與Covid-19相關的需求限制。

該報告還發現，「全球2020年最大的60家商業和投資銀行的化石燃料融資額高於2016年」，這是巴黎氣候協議生效的第一年。值得注意的是，川普總統於2017年退出了國際協定。拜登總統就任的第一天重新加入了「巴黎協定」。

該報告顯示，到2020年，化石燃料融資最多的三家銀行是摩根大通（JPMorgan Chase），融資額為513億美元，花旗（Citi）為484億美元，和美國銀行的421億美元。

摩根大通的一位代表告訴CNBC，該銀行無法對第三方報告發表評論。但是，該銀行確實指示致力於解決氣候變化的舉措，包括「採取符合《巴黎協定》目標的融資承諾」。

花旗則回應，它將與現有的化石燃料銀行客戶合作，最先的轉變是要求公開報告溫室氣體排放，然後逐步淘汰向不遵守碳減排標準的公司提供的融資。

(中時新聞網)