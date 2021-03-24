國內最大統包商中鼎（9933），去年新簽約金額1,302億元，與在建工程2,660億元，雙雙創下歷史新高；2021至3月中旬，新簽約已得標金額590億元，已是去年全年的45％強；中鼎指出，2021年在疫情趨緩，國內外招標案釋出增加，全年的目標是超過去年。

市場統計，中鼎2021年在中國大陸、美國、中東、印度及台灣等海內外可投標機會總金額4,850億台幣，約比去年增加一～兩成。

今年至3月12日，中鼎指出，取得的標案包括台灣半導體廠商美國建廠工程、中油大林油品儲運中心兩個標、彰化溪州焚化廠委託操作管理暨升級整備計畫等，得標金額590億元，已是去年全年的四成五多。

中鼎指出，2020年因受疫情衝擊，許多海內外標案因此延期，包括中國大陸、東南亞、印度、中東、美國等地有許多的煉油石化工程標案，預期將陸續出爐。

中鼎已宣布，將攜手旗下京鼎公司與化工領域重要的外商投資企業巴斯夫（中國）有限公司，簽訂五年框架協議，成為其大中華區化學品與石油化工項目工程合作夥伴（BASF Engineering Partner Umbrella Service Contract, USC）；中鼎指出，將為巴斯夫在大中華地區的建廠工程提供設計、採購、建造管理（EPsCm）等服務。此合作協議也將更加穩固中鼎集團在全球的煉油石化業務拓展。

中鼎指出，台灣未來五年內，預計將有5座複循環電廠及3座民營電廠的需求，估計預算將達2,500億元。以及將興建約30座LNG儲槽及氣化設施，預算約2,000億元。

其他在綠能、水資源、焚化廠新建或延役整改、軌道運輸、高科技廠辦等工程，中鼎指出，從今年起，台灣及海外市場也會陸續釋出。

在標案金額增加，以及國內市場機會大增下，中鼎指出，審慎樂觀預期2021年新簽約工程金額、在建工程量能會比去年增加。

(工商 )