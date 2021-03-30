力拚「新財管方案」，金管會再鬆綁！金管會銀行局副局長黃光熙30日指出，考量國銀海外子行籌資發債需求及「新財管方案」上路，將修法允許國銀母行可買入自家海外子行發行的公司債，再轉賣給高資產客戶，新制最快將在2021年5月底上路。

黃光熙指出，目前有12家國銀在海外有20家子行。過去子行所發的公司債，母行不能買來賣給高資產客戶，但新法規放寬後，國內母行可透過自營方式，先買下海外子行發的債券，再同日轉賣給高資產客戶。

儘管現在國銀海外子行發債的並不多，但黃光熙表示，此次開放是銀行業者所建議。因為海外子行董監事通常都是母行派去擔任的，就現行法規規定，海外子行不能與母行作有價證券交易，因為「銀行不得投資於其負責人擔任董事、監察人或經理人之公司所發行之公司債等有價證券。」

因此，本次增定銀行取得海外子行發行之不具股權性質公司債，且於當天出售者，得排除上開限制之規定。

銀行局指出，此次開放對銀行來說，有二大效益，一是滿足海外子行籌資需求，新增子行籌資管道，二是子行海外發行的債券可透過母行賣給國內大戶，增加大戶投資新管道，滿足投資人需求。

金管會30日預告「銀行兼營債券、受益證券、資產基礎證券承銷及自行買賣業務應遵循規定」修正草案，新增銀行與海外關係企業進行自行買賣外國有價證券的交易限額，以「核算基數（接近淨值）」為限。依新規定，銀行與單一海外關係企業買賣有價證券限核算基數10％，與所有海外關係企業合計限核算基數20％。

(工商 )