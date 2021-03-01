藻礁議題延燒不斷，因為藻礁生態讓魚群豐富，大潭藻礁區為釣客們的熱點之一，常有不少釣客們聞風而至，而釣客也表示，20年前的光景十分美麗，隨便一撈都釣得到魚，現在從早上待到下午「一條魚也釣不到」，坦言若未來有工程會破壞珍貴的藻礁真的十分不值得。

記者1日直擊大潭藻礁區現場，下午1點多管制區外停放了不少車輛，根據警衛敘述，1日來到這裡釣魚的釣客大約60位，其中居住於龍潭區的楊姓男子表示，在大潭這邊釣魚已經將近20年了，以前一整片藻礁真的很漂亮，現在來釣魚都看不到以往的美景，談到藻礁是否影響魚群的多寡，楊男直言「差很大！」

楊男表示，沙區跟礁區的漁況是完全不一樣的，如果整個藻礁生態都被破壞掉了，等於少掉了一整片的魚蝦、少了一個大群體的生物，這樣難道不會對生態有影響嗎？楊男無奈的說，20年前就開始來大潭釣魚，漁況極佳，隨便釣都有收穫，現在從早上8點多來到下午1點多，一隻魚都釣不到！

另居住在新竹的傅姓男子也是來大潭釣魚的常客，他提到，大潭發電廠的出水口建設之後，泥沙淤積的很嚴重，以前車子一開來，可以直接看到一整片海，現在泥沙淤積的關係，變成一塊小沙丘，談到若建設破壞藻礁生態，對魚群是否有影響，傅男表示，影響的不只是魚、蝦、藻礁，更是海洋的生態。

駱姓男子為大潭釣客的新鮮人，他提到，來到大潭釣魚僅有一兩次的經驗，但深刻地認為不該破壞如此美好又珍貴的藻礁，應該讓經濟與環保處在一個平衡，這樣才能長久維護生態，不讓美好的台灣被經濟犧牲。

(中時 )