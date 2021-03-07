環團與農委會主委陳吉仲會面短短一天就破局，居中牽線的台灣公民參與協會理事長何宗勳大動作退出藻礁公投運作，他嘲諷自己和陳吉仲現在變得裡外不是人，「兩個人都變成鬼」；藻礁公投領銜人潘忠政對此表示，向何宗勳表達歉意，先前決定是他自己思慮不周，彼此還是重要夥伴。

潘忠政7日受訪強調環團之間沒有內鬥，對此何宗勳也說，沒有「鬥爭」這個字眼，這樣的說法太沉重，藻礁公投從默默無聞到眾人關注，各支持團體分成不同群組，過往資訊彙整複雜，由於沒有核心決策圈，加上各個團體意見及理念不同，是否要與府方會面內部意見分歧，有人同意也有人不同意，而同意溝通的人又有人覺得要現在就溝通，也有人認為應等公投送出去再溝通。

何宗勳提到，決策小組漏夜討論要不要與政府見面，但他認為做社會運動、公民運動要快速反應，且自己是做為橋梁的角色，因此婉拒參加會議，覺得「公親變事主」不妥。他也向潘忠政要求，漏夜討論過後的結果要第一時間通知他，這樣才能馬上和陳吉仲說明，但潘隱約透漏決策小組不願把結果提前公布，自己也是看了聲明才知道，最後從局內人變局外人

「如果等公投成案再溝通就變成直球對決，這樣沒意義」，何宗勳說，若等進入行政程序後，政府也只能盡全力為政策辯護，沒有任何討論的空間。而他是否因為掌握話語權而遭環團排擠？何宗勳一笑置之，表示自己搞社運30年，好事沒有壞事一大堆，如今沒有必要尋求媒體曝光度，也不願被貼上又獨又綠標籤，對於之後有藻礁公投決策小組也很開心，因為自己不需要再涉入繁雜的事務當中。他也說，一路以來隨著潘忠政推動藻礁議題，即使不在決策圈，挺藻礁、反核的立場不會改變。

對此，潘忠政說，何宗勳一直是他非常景仰的社會運動前輩，他也長期關心藻礁議題，是公投小組和政府之間的橋樑。他說，何決定退出藻礁公投運作，是希望避免傷害，因為公投小組內部意見分歧，和何個人的想法也有很大差別，既然如此他可以當另外一個角色隨時支援，幫忙公投小組、政府和媒體間的聯絡，彼此還是夥伴。

(中時 )