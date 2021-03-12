總部聯絡人陳逸樺電話接不停，忙著張羅大小事務，期能完美消化海量連署書。（黃婉婷攝）

隨著藻礁連署截止收件，全台各連署點也趕在11日寄出連署書，位於桃園的公投總部昨已收到最後一批的包裹，志工群卯足全力整理造冊，總部聯絡人陳逸樺說，荒野保護協會台北分會也加入整理團隊，相信本周六日必能消化海量份數，順利將承載希望的連署書於18日送至中選會。

距離中選會送件時間倒數一周，公投總部依舊熱鬧，志工的手忙個沒停，影印機也時刻轟隆隆運轉，不時還有民眾登門送愛，將大箱橘子、肉包帶給工作人員，祭祭這群生態夥伴的「五臟腑」，慷慨捐款的支持者也大有人在，緩解總部的緊張氣氛。

面對剩下時間，陳逸樺坦言，目前志工、機器量都不足，難以消化各地寄來的連署書，於是請荒野保護協會台北分會的志工一同協助，兩批人馬輪番上陣。她說，這周六日將是關鍵，相信上百人次的志工數，定能消化海量的文件，順利將整理成箱的連署書送出到中選會。

陳逸樺說，總部於今晚公布連署份數後，為讓志工能在周末專心整理、不分神，接下來4天將不會逐日公布，而是待17日再次公告，定讓大家有機會看到70萬份大關的到來，志工們也滿懷期待，等待這仗獲勝的那天。

(中時 )