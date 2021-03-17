近70萬份藻礁公投明天將送進中選會，立委今天關切第三接收站無法改蓋，2025年能源配比燃氣5成可否達到？經濟部長王美花表示，如此燃氣占比會從原本5成往下降，燃煤3成會往上增加個幾趴。實際增加多少，還要精算。這是經濟部首次證實2025年能源配比將會改變，總統能源政見面臨挑戰。

民進黨能源口號是「非核家園」，總統蔡英文2016年執政後，在2017年明確揭示2025年能源轉型配比為「532」，也就是3座核電廠正式除役後，我國電力結構為燃氣占5成、燃煤3成、再生能源2成。

但是藻礁護公投8月將舉行，立委邱志偉今天在立法院經委會關心，假設第三天然氣接收站沒辦法蓋，燃氣拉不上來，燃煤降不下來，2025燃氣比例仍可以達到50％嗎？有無替代方案？

對此王美花表示，沒有替代方案，因三接影響大潭電廠8、9號機組供氣，約佔供電6％，對現在備用容量15％以上影響大。

至於2025年燃煤50％目標，她坦言會受影響變動到，燃氣會減個好幾趴，燃煤確實會往上升，但不會到40％，實際增加比例，還要再精算。

邱志偉喊「這樣糟糕了」，這樣影響供電比例，又沒有替代方案，且這是總統政見。王美花說，比較在乎會讓減煤成效打折扣，所以提早蓋好三接才可以提早降煤。

這是經濟部首度證實能源配比因為三接不建，需要調整。經濟部能源局說明，三接不建，燃煤確實會增加到3成以上，會增加幾個百分點，還要再計算。至於取代三接氣源的500萬噸燃煤，並不會都集中在台中火力電廠使用，會透過調度方式去做調整。

(中時 )