藻礁公投連署書已逾70萬份，今(18)將送中選會進行審核；但民進黨立委莊瑞雄昨晚指出，有很多在地鄉親在了解更多藻礁資訊後，「後悔連署了」，但目前公投法在二階段連署並無相關機制，認為在公投法的制訂上應有所改善；但這個說法被網友狂酸，直言「最後悔挺藻礁的大概是蔡英文吧！」

莊瑞雄在臉書中指出，最近全國都在關注藻礁公投議題，除了藻礁本身的討論之外，對於公投連署的過程，也應該要有更完善的設計，才能健全與深化民主。根據公投法規定，只有在第一階段提案中有撤回的規定，進入第二階段連署後沒有相關規定。但莊瑞雄認為，這顯然有改進的空間。

莊瑞雄指出，像美國這次總統大選，就有部分的州設立「後悔機制」，通訊投票完，再一定期限內讓人民有更改決定的機會。而這次的藻礁公投中，有許多鄉親向莊瑞雄反映，在瞭解更多資訊後，想法有改變，但不知道能不能「後悔」、想拿回連署書卻又不知道怎麼做。

莊瑞雄認為這是法制的缺漏，中選會應該要研擬撤回機制，來填補缺漏。​

莊瑞雄的說法引發網友討論，表示「其實現在最後悔曾經挺藻礁的大概是蔡英文跟鄭文燦吧，藻礁永存的那張紙條整天被拿出來酸」、「為什麼要有後悔機制？方便某些人強迫提案人撤回公投案嗎？」「投票給民進黨不知有沒有後悔機制」、「中選會那麼早出手？」「環團真的要注意自己的言行，再這樣亂搞下去公投沒過真的不要怪別人」。

(中時新聞網)