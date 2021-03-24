中華職棒樂天桃猿隊昨日開打，桃園市大家長鄭文燦在球場被樂天啦啦隊9位樂天女孩扛起來跳「抬棺舞」，被同黨立委鄭運鵬放上臉書，有媒體更稱鄭文燦「只有」80公斤；今天中執會，連蔡英文總統看到鄭文燦沒來，也跟風說，「鄭文燦沒有來，是不是被他自己的體重嚇到，可能心理受到創傷？」引起哄堂大笑。

鄭文燦被樂天女孩抬起來的「抬棺舞」意外爆紅，尤其被某媒體報導「只有」80公斤，引發議論，連蔡總統今天中執會一開始，發現鄭文燦請假，也忍不住關切。

此外，據轉述，今會議開始前，蔡英文總統尚未進來，民進黨秘書長林錫耀先跟中執委提醒，總統待會要去台東，所以大家報告內容精簡一點，預定會議能在2時30分結束。

不知情的蔡總統一進門，一開場隨即告知，「今天會議只能開到3時......」，當場「打臉」林錫耀，引起大家哄堂大笑，總統知道後，趕緊說，「秘書長可能有自己的盤算。」大家再度笑翻。

(中時 )