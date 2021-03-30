全國人大常委會於29日、30日召開兩天會議，審議香港基本法附件一及附件二的修訂，以修改香港選舉制度。港媒報導，人大常委譚耀宗稱全國人大常委會以全票通過基本法附件、二的修訂。據稱，人大常委會30日將公布表決通過修訂後的議案，港府也將在30日稍晚舉行記者會，香港特首林鄭月娥和中聯辦官員30日下午亦將分別與建制派會面。

人大於兩會期間通過「完善香港選舉制度」決定，包括立法會增至90席、新增選舉委員會第五界別、設立候選人資格審查委員會等，但未有具體細節，此次人大常委會會議將敲定具體方案。

香港經濟日報報導，全國人大常委會30日拍板改革香港選舉制度的細節，選委會和立法會改組後，據悉，當中多個功能組別，將由個人票改為團體票，預期親中的建制派有可能全面掌控立法會，泛民是最大輸家，香港大財團影響力會大減。

報導稱，泛民在上次立法會選舉中，在傳統功能組別共贏8席，包括會計界、法律界、教育界、社會福利界等，全部都是投「個人票」。但選委會改革之後，這些功能組別，將由個人票改為團體票，也就是說，建制派出線獲得席次機會大增。另外，醫學界、衛生服務界，過去也是泛民地盤，據稱這兩個組別將合併為一，泛民地盤進一步縮小。

建制派的功能組別，亦有改動，例如代表大地產商利益的地產及建造組別，現時約有400名選民，當中75％屬於大型地產發展商的鐵票。改革後將取消個人票，換言之，香港地產界影響力將被攤薄，需與中資地產商平分秋色。

(工商 )