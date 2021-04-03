台鐵太魯閣號408次昨（2日）行經花蓮清水隧道前，撞上邊坡滑落的工程車，造成50人罹難、逾百人受傷。行政院指示，今起全國降半旗3天，以示悼念追思。不過降半旗要降到哪才正確，許多人搞不清，知名粉專《巫師地理》做出解答，讓網友驚呼「長知識了！」

粉專《巫師地理》特別分享了淺顯易懂的圖示，解答降半旗的正確位置，貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「原來是這樣降！」、「長知識了」、「原來二分之一指的是旗幟本身的寬度」、「小時候經歷過降半旗，所以知道不是前兩個，但是也不知道後面兩個哪個是對的」、「一定很多人都以為是降半桿」、「看到降半旗心酸酸的，願逝者安息」；就連奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金也直呼「我今天才知道，原來降半旗，是這樣降，我以前都以為是降半桿」。

根據「國旗下半旗實施辦法」第5條，因天然或人為災害造成重大傷亡時，依災害類別，由中央災害防救業務主管機關報請行政院決定下半旗，例如921大地震即是由內政部報請行政院核定下半旗；但屬國際災害事件者，由外交部報請行政院決定，像是美國911事件。

另外，「國旗下半旗實施辦法」第8條則明確指出，下半旗時應先將國旗升至桿頂，再下降至旗身橫長二分之一處。至於下半旗時，與國旗並列懸掛的旗幟，其高度不得高於國旗；若與外國國旗並列下半旗時，則各國國旗應平行並列。